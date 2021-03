Forza Italia ha i conti rosso e rischia lo sfratto. «Cerchiamo una sede meno cara di San Lorenzo in Lucina» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Forza Italia non può più permettersi la sede inaugurata in pompa magna nel 2013. Le casse sono in rosso da tempo. Soprattutto per l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Ma anche per colpa di tutti quei parlamentari e consiglieri regionali morosi. Esponenti azzurri che non pagano regolarmente (o non pagano affatto) le quote dovute al partito. Forza Italia, quindi, si trova costretta a centellinare le poche risorse che ha e a tagliare laddove è possibile. Ecco perché anche gli oltre 130mila euro l’anno pagati per l’affitto della sede nazionale di piazza San Lorenzo in Lucina possono pesare tanto. Il contratto di locazione è scaduto il 28 febbraio scorso e ancora non è stato rinnovato. Le preoccupazioni del tesoriere di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021)non può più permettersi lainaugurata in pompa magna nel 2013. Le casse sono inda tempo. Soprattutto per l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Ma anche per colpa di tutti quei parlamentari e consiglieri regionali morosi. Esponenti azzurri che non pagano regolarmente (o non pagano affatto) le quote dovute al partito., quindi, si trova costretta a centellinare le poche risorse che ha e a tagliare laddove è possibile. Ecco perché anche gli oltre 130mila euro l’anno pagati per l’affitto dellanazionale di piazza Saninpossono pesare tanto. Il contratto di locazione è scaduto il 28 febbraio scorso e ancora non è stato rinnovato. Le preoccupazioni del tesoriere di ...

