Formula 1 - Scuderia Ferrari: ecco la nuova SF21 (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attesa è finita: ecco la nuova Ferrari SF21, la monoposto della Scuderia di Maranello che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2021 e sarà affidata alla giovane e promettente coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Cambio di livrea. Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari, ha così introdotto la nuova SF21: una vettura che nasce sulla base di quella dello scorso anno, in parte per motivi regolamentari. Abbiamo cercato di migliorare in tutte le aree, ovunque fosse possibile. L'aerodinamica è stata rivista, la power unit è completamente nuova". Quel che salta subito all'occhio è anche una livrea leggermente diversa rispetto al passato, dove sul cofano motore spicca ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attesa è finita:la, la monoposto delladi Maranello che prenderà parte al Mondiale di1 2021 e sarà affidata alla giovane e promettente coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Cambio di livrea. Mattia Binotto, team principal della, ha così introdotto la: una vettura che nasce sulla base di quella dello scorso anno, in parte per motivi regolamentari. Abbiamo cercato di migliorare in tutte le aree, ovunque fosse possibile. L'aerodinamica è stata rivista, la power unit è completamente". Quel che salta subito all'occhio è anche una livrea leggermente diversa rispetto al passato, dove sul cofano motore spicca ...

