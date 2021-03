Formazioni ufficiali Psg-Barcellona | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ledi Psg-, match del ritorno degli ottavi di finale di. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 10 marzo nella cornice del Parc des Princes con le due squadre a caccia della qualificazione. Gara in discesa per i parigini dopo il 4-1 dell’andata. Ma Messi e compagni una rimonta contro i francesi l’hanno già fatta e proveranno a ripetersi. LePsg: in attesa: in attesa SportFace.