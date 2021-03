Fonseca avverte “Shakhtar la più forte d’Europa in contropiede”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sarà una partita difficile, loè una buonissima squadra che è riuscita a battere due volte il Real Madrid. Ha giocatori che amano scendere in campo in questo tipo di competizioni. Conosco bene loe posso dire che è la squadra piùin”. Queste le parole di Pauloalla vigilia di Roma-Donetsk, match di andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico. E su come è cambiato lodal suo addio: “Ora ha un nuovo allenatore che ha idee differenti dalle mie. Ha un nuovo modulo ma Luis Castro è un tecnico fortissimo”, ha spiegato in conferenza stampa il mister portoghese prima di soffermarsi sui singoli. “Dzeko si è allenato oggi con la squadra e sarà convocato. ...

dovrà fare a meno di Veretout per almeno un mese, ma la lista dei potenziali sostituti è lunga. "Jordan è stato importante in questa stagione anche nella fase offensiva. Abbiamo varie ...Ho visto che voglia di lottare per i 3 punti con la Fiorentina che, pur non essendo stata regolare, mi sembra capace di tutto, anche di vincere 3 a 0 contro la Juve a Torino'. Che ...Conosco bene lo Shakhtar e posso dire che è la squadra più forte d’Europa in contropiede”. Queste le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk, match di andata degli ottavi di ...Con Fiorentina e Genoa, la Roma non ha avvertito la sua assenza ed è riuscita comunque a vincere. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della formazione giallorossa, che è intervenuto ai microfoni di ...