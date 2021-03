Fondirigenti | l’open manager moltiplica le opportunità delle aziende

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’emergenza sanitaria influisce anche sulla guidaimprese, e rende indifferibile la formazione di nuove figureiali: innovative, aperte, flessibili, in grado di coinvolgere e di far crescere i propri collaboratori. Sono gli open, gli unici in grado di gestire l’incertezza e l’imprevedibilità che caratterizzerà sempre più a livello globale il mondo. A questa conclusione è giunta l’iniziativa strategica ‘Open Mood – OpenperOrganization’, promossa da, il più importante fondo interprofessionale per la formazione deipromosso da Confindustria e Feder, e realizzata da Cis-Scuola per la gestione d’impresa, in partenariato con Sfc-Sistemi formativi ...