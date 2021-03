Advertising

AnsaSardegna : Fondi Sardegna: 3 condanne confermate,sardista verso carcere. Cassazione, pene da ridurre per altri 8 ex consiglier… - Cri_Pinna : RT @UnioneSarda: Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - federicocipria4 : C’è chi nel curriculum può vantare altri articoli di giornale... - federicocipria4 : Pare sia proprio lei... -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Sardegna

Agenzia ANSA

...a quattro anni e nove mesi nell'ambito dell'inchiesta sull'uso deidestinati ai gruppi consiliari ritenuto illegittimo dalla Procura di Cagliari. Ne danno notizia i quotidiani La Nuova...Cassazione: pene da ridurre per altri 8 ex consiglieri Di: RedazioneLive Rischiano di aprirsi le porte del carcere per l'ex capogruppo Del Psd'Az in Consiglio ...sull'uso deidestinati ...Per l’ex capogruppo sardista del Consiglio regionale della Sardegna, Giuseppe Atzeri, potrebbero aprirsi già nelle prossime ore le porte del carcere per scontare la condanna, diventata ieri sera defin ...(ANSA) – CAGLIARI, 10 MAR – Per l’ex capogruppo sardista del Consiglio regionale della Sardegna, Giuseppe Atzeri, potrebbero aprirsi già nelle prossime ore le porte del carcere per scontare la condann ...