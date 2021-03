Fondazione CRT | nel 2020 avanzo di oltre 55 milioni di euro nonostante pandemia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il bilanciodellaCRT, che ha ricevuto oggi il via libera da parte del CdA, si è chiuso con unsuperiore ai 55dil’emergenza Covid-19. Il patrimonio netto ha registrato un incremento di 20e ha superato i 2,27 miliardi di. Ancora ampiamente positiva la posizione finanziaria netta, pari a 387dialla fine del. Durante lo scorso anno, laCRT ha attivato risorse a favore dell’attività istituzionale per quasi 60di: circa 1.300 interventi focalizzati su welfare, salute pubblica, contrasto della povertà educativa, ricerca e formazione, arte ...

Il bilancio 2020 della, che ha ricevuto oggi il via libera da parte del CdA, si è chiuso con un avanzo superiore ai 55 milioni di euro , nonostante l'emergenza Covid - 19. Il patrimonio netto ha registrato ...... un livello ancora troppo alto per enti filantropici come le Fondazioni, a maggior ragione se rapportato, ad esempio, al costante ruolo di connessione, supporto e aiuto svolto dallaa ...(Teleborsa) - Il bilancio 2020 della Fondazione CRT, che ha ricevuto oggi il via libera da parte del CdA, si è chiuso con un avanzo superiore ai 55 milioni di euro, nonostante l'emergenza ...TORINO (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT, guidata dal Presidente Giovanni Quaglia, al progetto di bilancio 2020, che sarà ora sottoposto all’esame del Cons ...