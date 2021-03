Firmato il Patto per l’innovazione della Pa. Ed è subito luna di miele governo-sindacati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – governo e sindacati firmano il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale ed è subito luna di miele tra Cgil, Cisl, Uil e l’esecutivo Draghi. Anche se si parla di smart working pure dopo la pandemia e di digitalizzazione, di nuove figure professionali e di abolire le rigidità contrattuali. Insomma la pubblica amministrazione sarà piegata ai nuovi diktat Ue che di fatto precarizzano persino gli “intoccabili” statali ma sindacati e governo vanno a braccetto. Draghi: “Patto per l’innovazione Pa primo passo, molto se non quasi tutto resta da fare” “Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Questo è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar –firmano ilperdel lavoro pubblico e la coesione sociale ed èditra Cgil, Cisl, Uil e l’esecutivo Draghi. Anche se si parla di smart working pure dopo la pandemia e di digitalizzazione, di nuove figure professionali e di abolire le rigidità contrattuali. Insomma la pubblica amministrazione sarà piegata ai nuovi diktat Ue che di fatto precarizzano persino gli “intoccabili” statali mavanno a braccetto. Draghi: “perPa primo passo, molto se non quasi tutto resta da fare” “Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamentosocietà. Questo è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| Firmato il 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' dal presidente del Consiglio… - stefanoarmellin : RT @msgelmini: Il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, firmato dal premier Draghi e dal ministro @renatobrune… - PMI_it : Recovery Plan: Riforma Lavoro PA nel PNRR: Firmato il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione soc… - panuccimar : RT @Radio1Rai: 'Per far fronte alla pandemia è fondamentale il lavoro della #PA' ha detto #Draghi che stamane ha firmato con @renatobrunett… - IlPrimatoN : Governo e sindacati firmano il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. #Draghi: 'E' solo… -