Firenze | medici di famiglia contrari a vaccinare gli over 80 al Mandela

(Di mercoledì 10 marzo 2021) FIRENZE – Il punto non è dove vaccinare, ma l’approvvigionamento della dosi. Vittorio Boscherini, segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale di Firenze, replica così al sindaco Dario Nardella, che da giorni propone il Mandela Forum come hub anche per gli over 80. Questione di tempi, che così per gli anziani si restringerebbero, e di denari da risparmiare, osserva il primo cittadino spingendo su questo scenario. Un’idea bocciata dalla Regione, ma che Nardella è tornato a proporre. E stavolta è arrivata la levata di scudi dei medici di famiglia. La vaccinazione degli ultra ottantenni affidata ai medici di base ha un iter razionale: “Sono cittadini in parte non trasportabili, che finalmente inizieremo a vaccinare a domicilio perché oggi formuleremo un addendum al preaccordo stipulato qualche settimana fa, in parte difficilmente in grado di andare in modo autonomo in centri vaccinali lontano dalla propria abitazione”, dice Boscherini. Che aggiunge: “La provincia toscana è ricca di piccoli agglomerati lontano da centri” e lo studio del medico è raggiungibile “senza scomodare qualche parente per farsi accompagnare in auto, prendere un taxi o addirittura un’ambulanza per recarsi ad un centro vaccinale”. Anche a Firenze, continua, “per molti ultra ottantenni non sarebbe proprio facile essere vaccinati al Mandela Forum, comunque dovrebbero essere accompagnati da qualcuno”.