Filippo Bisciglia ha partecipato al Grande Fratello 6, oggi è così: chi è e cosa fa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Filippo Bisciglia ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi Vi ricordate di Filippo Bisciglia? Divenne noto nel 2006… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 marzo 2021)haalla sesta edizione del, eccoha fatto dopo il reality efaVi ricordate di? Divenne noto nel 2006… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

cisonoanchioo : Ricordo che un anno fecero un DVD dell’edizione del GF di Filippo Bisciglia. Era diviso in due parti, ma c’erano tu… - alientwin13 : Vediamo come sfila il padre di Filippo Bisciglia #uominiedonne - Silvia55047975 : RT @imalexiareds: ?Luca è una combo tra Filippo Bisciglia e Gianluca l’ex tronista? ditemi che non sono l’unica a pensarlo #uominiedonne… - NapOletanaFOlle : Lo dico? Lo dico, @pierpaolopretel mi ricorda molto, caratterialmente (però seriamente il carattere??) buono, puro,… - ZorzandosW : Silvia in modalità Filippo Bisciglia che HA IL VIDEO da far vedere a Stefy nel “pinnettu” Stefy ti sei scansata u… -