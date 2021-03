FIFA 21: Mercato illegale Icon Prime Moments e TOTY – Comunicato ufficiale di EA Sports (Di mercoledì 10 marzo 2021) EA Sports, tramite i social, ha diramato un Comunicato ufficiale riguardante il Mercato nero delle carte Icon Prime Moments e TOTY della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Nelle ultime ore sono trapelate dal web delle testimonianze ( arrivate dalla community e da uno youtuber italiano ) riguardanti l’acquisto di pacchetti di carte non scambiabili ( Icon Prime Moments e TOTY ) a cifre esorbitanti che potevano arrivare fino a 1.000€. Di seguito riportiamo il Comunicato integrale divulgato dalla software house canadese: “Siamo a conoscenza delle accuse attualmente in circolazione nella nostra community relative agli oggetti della modalità ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 10 marzo 2021) EA, tramite i social, ha diramato unriguardante ilnero delle cartedella popolare modalità21 Ultimate Team. Nelle ultime ore sono trapelate dal web delle testimonianze ( arrivate dalla community e da uno youtuber italiano ) riguardanti l’acquisto di pacchetti di carte non scambiabili () a cifre esorbitanti che potevano arrivare fino a 1.000€. Di seguito riportiamo ilintegrale divulgato dalla software house canadese: “Siamo a conoscenza delle accuse attualmente in circolazione nella nostra community relative agli oggetti della modalità ...

