FIFA 21 e FUT esplode il caso #EAGate: un dipendente è stato accusato di vendere carte per migliaia di dollari (Di mercoledì 10 marzo 2021) In precedenza, gli sviluppatori di FIFA 21 hanno adottato misure per garantire che il commercio al di fuori del proprio mercato fosse quasi impossibile. In primo luogo, hanno rimosso i vecchi scambi FUT per impedire alle persone di vendere carte, poi sono arrivate le fasce di prezzo. In tribunale, EA ha persino affermato che gli oggetti di gioco non avrebbero mai potuto essere venduti con denaro reale. L'unico sistema per acquistare oggetti in FIFA 21 e nei giochi precedenti è stato quello di acquistare FIFA Points, acquistare alcuni pacchetti e tentare la fortuna di trovare un buon giocatore. Il 10 marzo, tuttavia, alcune gravi accuse si sono diffuse su Twitter e se sono vere potrebbero avere enormi ripercussioni. L'hashtag su Twitter "EAGate" ha iniziato a fare tendenza, dopo che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) In precedenza, gli sviluppatori di21 hanno adottato misure per garantire che il commercio al di fuori del proprio mercato fosse quasi impossibile. In primo luogo, hanno rimosso i vecchi scambi FUT per impedire alle persone di, poi sono arrivate le fasce di prezzo. In tribunale, EA ha persino affermato che gli oggetti di gioco non avrebbero mai potuto essere venduti con denaro reale. L'unico sistema per acquistare oggetti in21 e nei giochi precedenti èquello di acquistarePoints, acquistare alcuni pacchetti e tentare la fortuna di trovare un buon giocatore. Il 10 marzo, tuttavia, alcune gravi accuse si sono diffuse su Twitter e se sono vere potrebbero avere enormi ripercussioni. L'hashtag su Twitter "EAGate" ha iniziato a fare tendenza, dopo che ...

Advertising

GamingToday4 : FIFA 21, FUT: presunto dipendente accusato di aver venduto carte per 2.500$ l’una - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Mercato illegale #Icon Prime Moments e #TOTY - Comunicato ufficiale di EA Sports - Kola_FUT : @FIFA_naticos @TOTWprediccion 'Cuando Messi falle un penalti' - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #TOTW 24 - La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 - EA_FIFA_Italia : L’insuperabile @Casemiro ??, la classe applicata al dribbling ? di @Mahrez22 , la doppietta ???? del capitano ??… -