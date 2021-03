Fiera di Udine, al via i lavori per allestire un altro padiglione destinato alle vaccinazioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il padiglione 8 della Fiera di Udine sarà ristrutturato per potenziare la campagna di vaccinazione anti Covid. I lavori si sono iniziati lunedì 8 marzo (videoproduzioni Petrussi, a cura di Cristian Rigo) Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il8 delladisarà ristrutturato per potenziare la campagna di vaccinazione anti Covid. Isi sono iniziati lunedì 8 marzo (videoproduzioni Petrussi, a cura di Cristian Rigo)

