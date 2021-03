Ferrari, presentata la SF21: è rossa e amaranto, con un po’ di verde. Leclerc: “La adoro” – Foto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Davanti il classico colore rosso, al posteriore l’amaranto che richiama la prima vettura da corsa, la mitica 125S: la Ferrari ha presentato la SF21, la vettura della scuderia di Maranello per il campionato di Formula 1 2021. La monoposto è già in Bahrein dove il 12 marzo scatterà l’unica sessione di collaudi prima dell’avvio della stagione che partirà il 28 marzo sempre sullo stesso tracciato. “Cominceremo il 2021 con lo spirito vincente di Enzo Ferrari – ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann – Il 2020 ci ha resi più forti. Siamo pronti e c’è eccitazione per il via del nuovo Mondiale”. “La adoro, i colori mi piacciono, rispetto all’anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina. Le sfumature di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Davanti il classico colore rosso, al posteriore l’che richiama la prima vettura da corsa, la mitica 125S: laha presentato la, la vettura della scuderia di Maranello per il campionato di Formula 1 2021. La monoposto è già in Bahrein dove il 12 marzo scatterà l’unica sessione di collaudi prima dell’avvio della stagione che partirà il 28 marzo sempre sullo stesso tracciato. “Cominceremo il 2021 con lo spirito vincente di Enzo– ha detto il presidente della, John Elkann – Il 2020 ci ha resi più forti. Siamo pronti e c’è eccitazione per il via del nuovo Mondiale”. “La, i colori mi piacciono, rispetto all’anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina. Le sfumature di ...

