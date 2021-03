Ferrari | presentata la nuova SF21 La scheda tecnica

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E' stataoggi la. Ha una livrea sfumata che guarda alle sfide del futuro senza dimenticare le proprie radici e i propri valori la, la monoposto della ScuderiaMission Winnow che è apparsa oggi per la prima volta in pubblico e affronterà la stagione 2021. “Il posteriore richiama l’amaranto della primissima, la 125 S – racconta il Team Principal Mattia Binotto –, man mano che ci si avvicina all’abitacolo, però, sfuma nel rosso contemporaneo che ha contraddistinto le nostre annate più recenti. Questa per noi è la stagione delle tante sfide e attraverso la livrea ripartiamo visivamente dalla nostra storia ma, al tempo stesso, ci proiettiamo nel futuro”.La vettura. La monoposto numero 67 costruita a Maranello per competere nella massima ...