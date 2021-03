(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilha avuto l’effetto di una benzodiazepina. Un ansiolitico. “Mi assume un 3-1 aldue volte la settimana, dopo i pasti. Due euro alla porta grazie”. Ce l’avessero prescritto prima ci saremmo risparmiati annate di malessere isterico, a schiumare livore sul divano in ecopelle. O allo stadio – ve lo ricordate, lo stadio? – a cantilenare “vincere!”, imperativo categorico. A pensarci ora che tenerezza: incazzati per non aver vinto un campionato a 91 punti; incazzati dopo aver battuto l’allora imbattibile Liverpool; incazzati dopo il secondo posto con Ancelotti; incazzati dopo la semifinale di Europa League con Benitez. Forti, fortissimi, e sempre incazzati. Corrosi da un’ambizione irrisolvibile, montata per anni senza sfogo. Quando bastava unper acquietarci, pur in somministrazione unica. Bastava farcelo bastare. Se ...

zazoomblog : Felicità è battere 3-1 il Bologna. La mediocrità ha pacificato i tifosi del Napoli - #Felicità #battere #Bologna. - maxgallico : RT @napolista: Felicità è battere 3-1 il Bologna. La mediocrità ha pacificato i tifosi del Napoli Sono gli effetti positivi della rivoluzio… - napolista : Felicità è battere 3-1 il Bologna. La mediocrità ha pacificato i tifosi del Napoli Sono gli effetti positivi della… - womaninamirror : #TheUntamed LAN ZHAN HA PRESO LE PARTI DI WWX PUBBLICAMENTE E MANDANDO A QUEL PAESE LA SUA REPUTAZIONE SENZA BATTER… - wantyouoned : la felicità dell’orchestra nel battere le mani… #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Felicità battere

Corriere della Sera

L'avversario da, per capire se Alex Schwazer potrà o no riaprire le porte delle Olimpiadi, adesso è il tempo. Un modo per esprimerema anche far capire che per Schwazer un posto per ...... salsiccia e doppio ketchup, uno di quegli uomini che caricano e scaricano il pick up senza... Così soddisfatta che i soldi dell'ex marito siano serviti a finanziare ladi entrambi. ...