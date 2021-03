(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Sì al. Abbiamo presentato una proposta di legge alla Camera per la sua istituzione nella data del 25, così come già avviene in molto altri Paesi nel mondo. Una giornata per promuovere la consapevolezza del valore socialematernità esolidarietà tra generazioni, del contrasto a pregiudizi, discriminazioni e violenze culturali nei confronti delle donne, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione". Lo rende noto il deputato Alessandro, vicecapogruppoLega alla Camera e primo firmatariopdl.

Advertising

TV7Benevento : Famiglia: Pagano, 'istituire 25 marzo Giorno della vita nascente'... - RosellaLara19 : RT @AnnamariaJune: Servizi sociali, avvocati, giudici, case famiglia. Giudicano e decidono della vita tua e dei tuoi figli, e quando sbagl… - tennantslaugh : RT @inwesterxos: ancora sti tweet sulla famiglia reale mi avete rotto il cazzo manco vi pagano e state sempre a difenderli si vede proprio… - capitan66330410 : @merlinoontheweb @AurelianoStingi @DottAngeloC Voglio solo dire , in Italia si pensa al compenso da dare ai medici… - IndomitusVirtus : RT @AnnamariaJune: Servizi sociali, avvocati, giudici, case famiglia. Giudicano e decidono della vita tua e dei tuoi figli, e quando sbagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Pagano

SardiniaPost

Il documento è stato firmato dall'assessore alla Salute Nicoletta Verì, dal segretario regionale della Fimmg, Franco, dello Smi, Pierino Picciani, e dello Snami, Nicola Grimaldi. L'adesione ...... e la storia ve la riassumo così: unadi immigrati orientali si trasferisce negli Stati ... ma anche qui per mettere in evidenza non solo certe assicurazioni che non, ma l'intero sistema,...L’eventuale comportamento scorretto di alcune persone può inficiare il gigantesco sforzo di un’intera categoria e questo mette i brividi”. Rimango comunque allibito dalle dichiarazioni lette e non pen ...Più vaccini più velocità nel vaccinare tutta la popolazione ed evitare l’insorgenza di varianti in grado di generare resistenze all’immunizzazione' In questa settimana i medici stanno vaccinando 34.00 ...