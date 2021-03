Fallimento Inter, il nuovo sponsor potrebbe essere un sito per adulti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fallimento Inter, la società è in passivo di 200 milioni e cerca nuovi investitori: dopo 30 anni addio alla Pirelli sulle magliette Getty ImagesChe l’Inter abbia serie difficoltà economiche e sia addirittura a rischio Fallimento non è un mistero. Il mese scorso l’ha scritto anche il Financial Times. La società nerazzurra di Suning ha un passivo di ben 200 milioni che va risanato entro la fine dell’anno. La società cerca nuovi investitori e sponsor e uno di questi potrebbe essere un sito di video per adulti. Un mercato che certamente non conosce crisi e che durante la pandemia – che ha messo a dura prova le casse delle società sportive – ha visto il propri guadagni aumentare. Tra le possibilità per dare ossigeno al ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 marzo 2021), la società è in passivo di 200 milioni e cerca nuovi investitori: dopo 30 anni addio alla Pirelli sulle magliette Getty ImagesChe l’abbia serie difficoltà economiche e sia addirittura a rischionon è un mistero. Il mese scorso l’ha scritto anche il Financial Times. La società nerazzurra di Suning ha un passivo di ben 200 milioni che va risanato entro la fine dell’anno. La società cerca nuovi investitori ee uno di questiundi video per. Un mercato che certamente non conosce crisi e che durante la pandemia – che ha messo a dura prova le casse delle società sportive – ha visto il propri guadagni aumentare. Tra le possibilità per dare ossigeno al ...

