Facebook, i reels di Instagram sbarcano sull’app mobile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Facebook, intesa come l’azienda di Mark Zuckerberg, continua il proprio percorso, delineato oltre un anno fa, riguardante la progressiva integrazione tra le sue diverse piattaforme social e di instant messaging, vale a dire Facebook (il social network), Messenger, Instagram e WhatsApp. Questa volta l’annuncio riguarda il via alla sperimentazione in India della possibilità, da parte dei creatori di contenuti, di condividere sull’app mobile di Facebook i propri reels Instagram. Questi ultimi sono dei brevi video, sulla falsariga di quelli utilizzati da TikTok e pensati proprio per concorrere con l’app cinese. Nel test, alcuni utenti indiani che creano video da 30 secondi su Instagram avranno la possibilità di farli consigliare su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021), intesa come l’azienda di Mark Zuckerberg, continua il proprio percorso, delineato oltre un anno fa, riguardante la progressiva integrazione tra le sue diverse piattaforme social e di instant messaging, vale a dire(il social network), Messenger,e WhatsApp. Questa volta l’annuncio riguarda il via alla sperimentazione in India della possibilità, da parte dei creatori di contenuti, di condivideredii propri. Questi ultimi sono dei brevi video, sulla falsariga di quelli utilizzati da TikTok e pensati proprio per concorrere con l’app cinese. Nel test, alcuni utenti indiani che creano video da 30 secondi suavranno la possibilità di farli consigliare su ...

