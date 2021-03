F1 | presentazione nuova Ferrari SF21 oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) È il gran giorno delladella, che sarà svelata, mercoledì 10 marzo, alle ore 14. C’è grande curiosità per lamonoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, chiamata a un immediato riscatto dopo la scorsa deludente stagione. Il nuovo progetto punta su due giovani piloti in rampa di lancio, ma soprattutto ci si aspetta un salto di qualità tecnico della vettura, affinché torni a essere competitiva per le posizioni che contano. Lasarà visibile intv su Sky Sport 24 e Sky Sport F1 e insu Sky Go e sul sito di Sky Sport a partire dalle 14. SportFace.