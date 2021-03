F1 | presentata la SF21 | Elkann ' avremo lo spirito vincente di Enzo Ferrari' **

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - E' stata svelata lache prenderà parte al mondiale di F1 al via il 28 marzo in Bahrain. Il colore è il rosso scuro già utilizzato lo scorso anno, con un po' di verde sulla livrea. Effettuate modifiche sul retrotreno, pance laterali più essenziali per provare ad essere più veloci. "Cominceremo il 2021 con lodi-ha detto il presidente della, John-. Il 2020 ci ha resi più forti. Siamo pronti e c'è eccitazione per il via del nuovo Mondiale".

Ultime Notizie dalla rete : **F1 presentata

"E' lei la protagonista di oggi, la monoposto che Leclerc e Sainz useranno quest'anno". Mattia Binotto introduce cosi' la SF21, che anche per questioni regolamentari e' basata sulla vettura della ...Stando però alle indiscrezioni che ci giungono dal quartier generale della rossa possiamo fare un primo quadro generale su come sarà la macchina che saràquest'oggi e che vedremo in pista ...Non fa eccezione la Ferrari SF21, la monoposto per la stagione 2021 di Formula 1, l'ultima del lotto ad essere presentata, nella giornata di oggi ... dei 1.000 GP nella storia della Ferrari in F1. Un ...Countdown terminato, riflettori accesi e adrenalina alle stelle. E’ il giorno della presentazione della nuova Ferrari, ribattezzata SF21, che si mostra al mondo in tutta la propria bellezza caratteriz ...