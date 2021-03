F1 | presentata la nuova Ferrari SF21 | tanto lavoro sul retrotreno Elkann | “Gareggeremo con lo spirito vincente di Enzo”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ arrivato il giorno della: oggi è stata svelata lamonoposto di Maranello che prenderà parte al Mondiale 2021 di F1, il cui primo appuntamento è in programma in Bahrain nel weekend del 26-28 marzo. Prima, però, le scuderie affronteranno una tre-giorni di test sempre sul tracciato di Sakhir (12-14 marzo) per deliberare gli sviluppi sulle nuove vetture per il round iridato. La, questo il nome scelto dalla Casa del Cavallino Rampante, vorrà far dimenticare il brutto campionato dell’anno scorso, concluso lontano dalle posizioni di vertice in sesta posizione nella graduatoria dei costruttori. Si è trattato del peggior risultato della squadra dal 1980. Per, c’è voglia di riscatto e si è puntato su una rinnovata coppia di piloti formata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. Le ...

Così il presidente della Ferrari John Elkann , nel video di presentazione dellamonoposto, la SF21. "E' stato eccitante vedere come CharlesLeclerc e Carlos Sainz hanno contribuito insieme ai ...