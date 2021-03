F1 | Mattia Binotto sulla nuova Ferrari SF21 | “Una monoposto che nasce da quella del 2020 | ma migliorata al meglio possibile”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un vernissage virtuale. E’ quello che è andato in scena quest’oggi, alle ore 14.00, sul sito ufficiale e i profili social della. LaRossa, che prenderà parte al prossimo Mondiale di F1, ha tolto i veli e già dalle prime immagini si è potuto notare il grande lavoroparte posteriore dellasu cui la scuderia di Maranello ha deciso investire i due “gettoni” per modificare cambio e sospensioni, basandosi anche su un motore diverso dall’anno passato e si spera decisamente più efficiente. Le norme, come è noto, hanno posto dei paletti d’intervento e il telaio e le sospensioni anteriori sono rimasti gli stessi della SF1000. Per questo i tecnici si sono concentrati sull’aerodinamica, andando a lavorare su unaala anteriore e modificando il muso e la zona ...

14.50 Formula Uno,presentata la nuova Ferrari "E'lei la protagonista di oggi,la monoposto che Leclerc e Sainz useranno nel 2021".introduce così la SF21,che anche per questioni regolamenmentari è basata sulla vettura del 2020 "Ma abbiamo cercato di migliorarla in tutte le sue aree: aerodinamica rivista e la power ...Il team principalnon nasconde il suo orgoglio per la nuova arrivata. "Abbiamo cercato di migliorarla in tutte le sue aree: l'aerodinamica è stata rivista, la power unit è ...Tante modifiche tecniche e la livrea posteriore è amaranto come quello della prima vettura da corsa del Cavallino ...Dopo un 2020 davvero negativo, alla Ferrari sono convinti che la SF21 sarà una monoposto più competitiva. Ne è convinto in team principal Mattia Binotto. "Nasce dalla vettura dell'anno scorso, per mot ...