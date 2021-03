F1, Ferrari presenta la SF21 con nuova livrea: “Stagione di tante sfide” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Ferrari presenta la SF21, la monoposto che correrà nella Stagione 2021 di Formula Uno. Il Cavallino, con un evento online, ha presentato la vettura che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nel tentativo di riscattare le delusioni della passata Stagione. livrea rivoluzionaria, con il posteriore amaranto, come quello della 125S, la prima vettura da corsa Ferrari, e quello utilizzato un anno fa al Mugello in occasione dei mille Gran Premi della Scuderia. La Rossa si trova già in Bahrain, dove tra venerdì 12 e domenica 14 marzo andrà in scena una tre giorni di test. Sulla stessa pista è prevista anche la gara di apertura del Mondiale 2021: il primo Gran Premio si svolgerà il 28 marzo. PROGRAMMA TEST BAHRAIN 2021: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lala, la monoposto che correrà nella2021 di Formula Uno. Il Cavallino, con un evento online, hato la vettura che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nel tentativo di riscattare le delusioni della passatarivoluzionaria, con il posteriore amaranto, come quello della 125S, la prima vettura da corsa, e quello utilizzato un anno fa al Mugello in occasione dei mille Gran Premi della Scuderia. La Rossa si trova già in Bahrain, dove tra venerdì 12 e domenica 14 marzo andrà in scena una tre giorni di test. Sulla stessa pista è prevista anche la gara di apertura del Mondiale 2021: il primo Gran Premio si svolgerà il 28 marzo. PROGRAMMA TEST BAHRAIN 2021: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

