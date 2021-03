Evil Dead 4: ecco quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo della saga horror di Sam Raimi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vi ricordate di Ash e della sua motosega? Dell' ammazza-demoni di Sam Raimi? L'attore Bruce Campbell ha rivelato che le riprese di Evil Dead 4 avranno inizio tra non molto. La trilogia del capolavoro comedy-horror del regista di Spider-Man avrà un quarto capitolo e l'attore di Ash prenderà parte alla produzione del film. Per quanto ne sappiamo, Campbell non tornerà nei panni del protagonista della saga. Cosa sappiamo del nuovo capitolo della saga horror di Sam Raimi? ecco cosa sappiamo di Evil Dead Rise Durante un'intervista per Knox News, l'attore ha rivelato quali sono i piani ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vi ricordate di Ash esua motosega? Dell' ammazza-demoni di Sam? L'attore Bruce Campbell ha rivelato che ledi4 avranno inizio tra non molto. La trilogia del capolavoro comedy-del regista di Spider-Man avrà un quartoe l'attore di Ash prenderà parte alla produzione del film. Per quanto ne sappiamo, Campbell non tornerà nei panni del protagonista. Cosa sappiamo deldi Samcosa sappiamo diRise Durante un'intervista per Knox News, l'attore ha rivelato quali sono i piani ...

Advertising

SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la miglior SERIE TV di tutti i tempi tra: ?? AI CONFINI DELLA REALTÀ ?? ASH VS EVIL DEAD ?? CHIPS ?? SHAME… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la miglior SERIE TV di tutti i tempi tra: ?? AI CONFINI DELLA REALTÀ ?? ASH VS EVIL DEAD ?? CHIPS ?? SHAME… - 99per100 : #SIMPLETHEBEST Scegli la miglior SERIE TV di tutti i tempi tra: ?? AI CONFINI DELLA REALTÀ ?? ASH VS EVIL DEAD ?? CHI… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #BruceCampbell, in un’intervista, ha rivelato che il nuovo capitolo di #EvilDead vedrà il suo primo ciak in Nuova Zelanda… - MoviesAsbury : #BruceCampbell, in un’intervista, ha rivelato che il nuovo capitolo di #EvilDead vedrà il suo primo ciak in Nuova Z… -