Everton | momenti di terrore per Olsen | ha rischiato la vita

(Di mercoledì 10 marzo 2021)diper Robin, portiere della Roma ma in prestito all’, che halamentre era con la sua famiglia Il portiere Robin, della Roma ma in prestito all’, ha passato un brutto quarto d’ora quando una banda di ladri si è introdotta nella sua casa di Liverpool mentre era L'articolo proviene da Inews.it.

Paura per Robin Olsen, il portiere svedese dell'Everton in prestito dalla Roma, rimasto vittima con la sua famiglia di una rapina da parte di banditi che, armati di machete, si sono introdotti nella sua abitazione. Il portiere svedese, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito all'Everton, ha vissuto momenti di terrore, con i malviventi che - per farsi consegnare un orologio e altri oggetti di valore - si sono introdotti nella sua casa di Liverpool mentre era con la sua famiglia.