Europa League, oggi si giocano le gare d’andata degli ottavi di finale. Il programma (Di giovedì 11 marzo 2021) oggi si disputeranno le gare d’andata degli ottavi di Europa League 2020-21, ecco il programma completo: 18.55 Slavia Praha-Rangers Manchester United-Milan Dynamo Kyiv-Villarreal Ajax-Young Boys 21.00 Granada-Molde Tottenham-Dinamo Zagreb Olympiacos-Arsenal Roma-Shakhtar Donetsk Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021)si disputeranno ledi2020-21, ecco ilcompleto: 18.55 Slavia Praha-Rangers Manchester United-Milan Dynamo Kyiv-Villarreal Ajax-Young Boys 21.00 Granada-Molde Tottenham-Dinamo Zagreb Olympiacos-Arsenal Roma-Shakhtar Donetsk Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

angelomangiante : Fonseca su #Dzeko nell'esclusiva @SkySport 'Oggi era il primo allenamento in gruppo per Dzeko dopo l'infortunio, m… - Gazzetta_it : #Solskjaer preoccupato: “Noi tante assenze. Di solito ottimista, ma stavolta è dura”. E Cavani... #ManchesterUnited - Toro_News : ?? | CHAMPIONS LEAGUE Duro attacco del quotidiano #TheIndipendent verso #Agnelli. “Sono passati rapidamente da uno… - MI_BasisButon : RT @AntoVitiello: #Hauge oggi giocherà con la squadra Primavera del #Milan. Il giocatore non può disputare gare con la prima squadra in Eur… - CristianCegagge : RT @Delpinsky: @RafAuriemma @Cristiano Siete un muro del pianto! Non giocate nemmeno la Champions e vuoi fare le pulci ad Agnelli? ???? Ma va… -