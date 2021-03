Esonero Pirlo? Cambio Juventus solo per un tecnico da Champions (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Esonero di Esonero di Pirlo sembra una cosa scontata a fine stagione, il progetto bianconero è all’epilogo anche se è difficile escludere che rimanga. Esonero Pirlo (Getty Images)L’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale e lo Scudetto troppo lontano per essere un obiettivo rischiano di mettere spalle al muro il neo allenatore bianconero. Pirlo pare avere le ore contate anche se qualcuno continua a difenderlo, sostenendo che ci vuole tempo. A Torino però il tempo non sembra esserci e non è dunque da escludere che possa arrivare un colpo di scena improvviso con diversi nomi che stanno circolando. Difficile, se non impossibile, pensare però a un Esonero stagione in corso con la Juventus che aspetterà l’estate per ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’didisembra una cosa scontata a fine stagione, il progetto bianconero è all’epilogo anche se è difficile escludere che rimanga.(Getty Images)L’eliminazione dallaLeague agli ottavi di finale e lo Scudetto troppo lontano per essere un obiettivo rischiano di mettere spalle al muro il neo allenatore bianconero.pare avere le ore contate anche se qualcuno continua a difenderlo, sostenendo che ci vuole tempo. A Torino però il tempo non sembra esserci e non è dunque da escludere che possa arrivare un colpo di scena improvviso con diversi nomi che stanno circolando. Difficile, se non impossibile, pensare però a unstagione in corso con lache aspetterà l’estate per ...

