Enrico Fedele sicuro: “Sarri ha già detto si al Napoli per la prossima stagione” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Enrico Fedele sul ritorno di Sarri al Napoli Enrico Fedele intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha dato una notizia in merito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021)sul ritorno dialintervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha dato una notizia in merito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SarnaDario : RT @allgoalsnapoli: Filo diretto dell’ex dirigente sportivo Enrico Fedele con i tifosi azzurri nell’appuntamento di Fedele Contro. Vi propo… - allgoalsnapoli : Filo diretto dell’ex dirigente sportivo Enrico Fedele con i tifosi azzurri nell’appuntamento di Fedele Contro. Vi p… - franz_cafiero : @SarnaDario @radiomarte Dario, massima stima per la persona che sei e per lo stile sempre impeccabile. Ma Enrico Fe… - MarteSportLive : Dalle 13 #MartSportLive #voceaiprotagonisti: con noi Franco #Ordine, Andrea #DAmico, Daniele #Daino, Pasquale #Tina… - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con L'inFedele. Vi proponiamo la trasmissione andata in onda su Televomero e tratta da Youtube,… -