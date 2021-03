Emiliano | ordinanza per barese e tarantino | “si devono immediatamente chiudere tutte le scuole” Del presidente della Regione Puglia TESTO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Di seguito una dichiarazione di Michele: Il, Micheleha rilasciato la seguente dichiarazione: “La collocazione in zona giallami ha indotto a chiedere qualche giorno fa ai miei collaboratori di anticipare le valutazioni che sarebbero state rese al Governo nei prossimi giorni. I dati così ottenuti sono allarmanti per il crescente numero di contagi che ormai rileviamo da giorni. I dati aggiornati ad oggi relativi al flusso aggregatoProtezione civile rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100.000 ...

Lo prevede un'che sta per essere firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. ... Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele, rappresentando la ...... presidente della Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Micheleha ... come stiamo già facendo oggi conper le province di Bari e Taranto, e in altre se si dovessero ...Di seguito una dichiarazione di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La collocazione in zon ...E' stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 74 che stabilisce la chiusura delle scuole nelle province di Bari e Taranto da venerdì 12 marzo fino a martedì 6 aprile. L'attività didattica è sospesa per ...