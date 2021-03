Eliminazione Juventus, la furia di Pavel Nedved: il video virale sui social (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Eliminazione della Juventus in Champions League pesa ancora tanto: furioso nel finale il dirigente bianconero Pavel Nedved Una serata da dimenticare per la Juventus. Ancora un’Eliminazione per gli uomini di Andrea Pirlo che devono dire addio al sogno Champions League vincendo 3-2 contro il Porto dopo i tempi supplementari (2-1 all’andata). Dopo lo svantaggio iniziale, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’dellain Champions League pesa ancora tanto: furioso nel finale il dirigente bianconeroUna serata da dimenticare per la. Ancora un’per gli uomini di Andrea Pirlo che devono dire addio al sogno Champions League vincendo 3-2 contro il Porto dopo i tempi supplementari (2-1 all’andata). Dopo lo svantaggio iniziale, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - Gazzetta_it : #JuvePorto, Chiesa: 'Eliminazione ingiusta' - capuanogio : Damascelli sul #Giornale: fuori dalla #ChampionsLeague e dalla lotta scudetto, non è un'offesa parlare di vero fall… - lookatbald : RT @Amookeena: Amo la Juventus e la amerò sempre, anche dopo una serata amara come questa Ma amare non significa mettere la testa sotto la… - vale2300_vale : Come tutti gli anni, il giorno dopo l'eliminazione di Coppa. Niente Whatsapp, niente discussioni davanti alla macch… -