Elettra Lamborghini salta le prime puntate dell'Isola? Si pensa al sostituto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo un'indiscrezione, la cantante non rivestirà il ruolo di opinionista - nei primi appuntamenti - nella nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, in quanto avrebbe contratto il Covid-19 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

