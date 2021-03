Elettra Lamborghini positiva, “C’è Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una notizia clamorosa sconvolge già ‘L’Isola dei Famosi’. Riguarda Elettra Lamborghini positiva, secondo alcuni rumours. Pronto Zorzi Elettra Lamborghini positiva, la notizia è emersa nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo 2021. A renderlo noto è tvblog, che ha parlato della cosa sostenendo come la cantante originaria di Bologna sarà costretta a saltare la prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una notizia clamorosa sconvolge già ‘L’Isola dei’. Riguarda, secondo alcuni rumours. Pronto, la notizia è emersa nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo 2021. A renderlo noto è tvblog, che ha parlato della cosa sostenendo come la cantante originaria di Bologna sarà costretta a saltare la prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - trash_italiano : Solo ora mi rendo conto della preziosità di 'Non succederà più' di Elettra Lamborghini. #Sanremo2021 - marry_me_chuck : RT @trash_italiano: #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - delenadrunk : RT @elenazille: Ho letto “il nuovo golden trio Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi all’Isola” va bene tutto ma il golden trio… - Silvia67230752 : RT @elenazille: Ho letto “il nuovo golden trio Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi all’Isola” va bene tutto ma il golden trio… -