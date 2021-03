Eleonora Abbagnato: il dramma famigliare che le ha cambiato la vita | L’orrenda malattia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Eleonora Abbagnato in una recente intervista ha raccontato la tragica vicenda che vede coinvolto un membro della sua famiglia Eleonora Abbagnato (Instagram)Il salotto di Verissimo ci regala sempre tantissime emozioni. Silvia Toffanin conduce un programma che riesce sempre a tenere gli spettatori incollati alla poltrona e lo fa attraverso storie drammatiche ed interviste sempre più interessanti ai principali personaggi della televisione italiana. Gli ospiti vedono in Silvia una figura di cui fidarsi ed aprire il loro cuore e di raccontarsi senza filtri. Sono molti gli aneddoti rimasti sconosciuti che vengono svelati durante la trasmissione. Alcuni degli ultimi ospiti sono stati Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che avrebbero dovuto essere presenti insieme, ma a causa delle divergenze ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021)in una recente intervista ha raccontato la tragica vicenda che vede coinvolto un membro della sua famiglia(Instagram)Il salotto di Verissimo ci regala sempre tantissime emozioni. Silvia Toffanin conduce un programma che riesce sempre a tenere gli spettatori incollati alla poltrona e lo fa attraverso storietiche ed interviste sempre più interessanti ai principali personaggi della televisione italiana. Gli ospiti vedono in Silvia una figura di cui fidarsi ed aprire il loro cuore e di raccontarsi senza filtri. Sono molti gli aneddoti rimasti sconosciuti che vengono svelati durante la trasmissione. Alcuni degli ultimi ospiti sono stati Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che avrebbero dovuto essere presenti insieme, ma a causa delle divergenze ...

Advertising

juanmanuelabras : RT @Enrica510: Happy #TutuTuesday ! Kitri ?? Eleonora Abbagnato in Don Quichotte, 2013. ?? Icare || @BalletOParis @operadeparis #ballerina… - Enrica510 : Happy #TutuTuesday ! Kitri ?? Eleonora Abbagnato in Don Quichotte, 2013. ?? Icare || @BalletOParis @operadeparis… - flaviaf041 : @sangiosbrando o iniziamo da eleonora abbagnato che metteva like alle esibizioni di una personcina qualunque????SPOILER: ?? - jemenfous_s : Leggo di Rosa al serale e mi viene in mente quando Eleonora Abbagnato al serale sminuì Javier per poi improvvisamen… - smoking_wendy : @Irina05857869 Ma vuoi competere con i veri ballerini e coreografi che stimano giulia? Ti cito solo quelli famosi… -