Elden Ring, reveal spostato a causa dei leak? 'Non sarebbe mai stato mostrato a marzo' secondo una fonte (Di mercoledì 10 marzo 2021) secondo alcune fonti, il reveal di Elden Ring sarebbe dovuto arrivare questo mese ma, a causa dei recenti leak trapelai online, From Software avrebbe deciso di rinviare il tutto. Tutto è iniziato il 1° marzo quando il responsabile del marketing di Microsoft e Xbox Aaron Greenberg ha smentito le voci di un reveal di Elden Ring in arrivo tramite un evento Xbox programmato per il 23 marzo. Questa voce era a sua volta basata su pettegolezzi scatenati dai commenti precedenti di giornalisti come Jeff Grubb e Jason Schreier di Bloomberg, entrambi sicuri di un reveal questo mese. Teoricamente, tutto questo corrisponde ai rapporti dell'affidabile fonte di From ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021)alcune fonti, ildidovuto arrivare questo mese ma, adei recentitrapelai online, From Software avrebbe deciso di rinviare il tutto. Tutto è iniziato il 1°quando il responsabile del marketing di Microsoft e Xbox Aaron Greenberg ha smentito le voci di undiin arrivo tramite un evento Xbox programmato per il 23. Questa voce era a sua volta basata su pettegolezzi scatenati dai commenti precedenti di giornalisti come Jeff Grubb e Jason Schreier di Bloomberg, entrambi sicuri di unquesto mese. Teoricamente, tutto questo corrisponde ai rapporti dell'affidabiledi From ...

