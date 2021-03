Elden Ring, reveal rinviato a causa dei leak? 'Non sarebbe mai stato mostrato a marzo, solo scuse per previsioni sbagliate' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo alcune fonti, il reveal di Elden Ring sarebbe dovuto arrivare questo mese ma, a causa dei recenti leak trapelai online, From Software avrebbe deciso di rinviare il tutto. Tutto è iniziato il 1° marzo quando il responsabile del marketing di Microsoft e Xbox Aaron Greenberg ha smentito le voci di un reveal di Elden Ring in arrivo tramite un evento Xbox programmato per il 23 marzo. Questa voce era a sua volta basata su pettegolezzi scatenati dai commenti precedenti di giornalisti come Jeff Grubb e Jason Schreier di Bloomberg, entrambi sicuri di un reveal questo mese. Teoricamente, tutto questo corrisponde ai rapporti dell'affidabile fonte di From Software Lance McDonald, che a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo alcune fonti, ildidovuto arrivare questo mese ma, adei recentitrapelai online, From Software avrebbe deciso di rinviare il tutto. Tutto è iniziato il 1°quando il responsabile del marketing di Microsoft e Xbox Aaron Greenberg ha smentito le voci di undiin arrivo tramite un evento Xbox programmato per il 23. Questa voce era a sua volta basata su pettegolezzi scatenati dai commenti precedenti di giornalisti come Jeff Grubb e Jason Schreier di Bloomberg, entrambi sicuri di unquesto mese. Teoricamente, tutto questo corrisponde ai rapporti dell'affidabile fonte di From Software Lance McDonald, che a ...

