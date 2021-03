Efficacia Vaccino, Capua: Dobbiamo Resistere Due Mesi e Siamo Fuori (Di mercoledì 10 marzo 2021) La direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, Ilaria Capua, parla dell’Efficacia del Vaccino. “Il Vaccino sta facendo miracoli. Dobbiamo Resistere due Mesi, poi saremo dall’altra parte” afferma. “Il ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 10 marzo 2021) La direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, Ilaria, parla dell’del. “Ilsta facendo miracoli.due, poi saremo dall’altra parte” afferma. “Il ...

