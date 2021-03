Effetto Covid: persi 800mila posti di lavoro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel secondo trimestre 2020, l'emergenza Covid ha comportato in Italia un forte calo del numero di occupati: sono 788mila in meno (tra i 20 - 64 anni) rispetto allo stesso trimestre dell'anno ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel secondo trimestre 2020, l'emergenzaha comportato in Italia un forte calo del numero di occupati: sono 788mila in meno (tra i 20 - 64 anni) rispetto allo stesso trimestre dell'anno ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid e l'effetto limbo. 'Non avere più niente da attendere significa non sperare' - torrempesta : 'L'#idrossiclorochina non ha effetto sul virus perché non ci sono prove che sia efficace come #antivirale.' L'#HCQ… - mapivi63 : RT @repubblica: Istat, effetto Covid: arretra la speranza di vita. Blangiardo: 'In un anno annullati i progressi di un decennio': Il rappor… - news_mondo_h24 : Il drammatico effetto del Covid sulla speranza di vita - BossolaMauro : RT @Leonardobecchet: Drammatico l'effetto del #Covid_19 che interrompe trend secolare di crescita di aspettativa di vita... Effetto concent… -