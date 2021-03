Effetti indesiderati segnalati insorti nella maggior parte dei casi il giorno dell'iniezione o quello dopo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Febbre, cefalee, dolori muscolari e articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Sono gli eventi avversi più segnalati (93%) riguardo alla vaccinazione anti-Covid. E' quanto emerge dal secondo Rapporto sulla sorveglianza di questi vaccini, pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa. Complessivamente al 26 febbraio 2021 nella Rete nazionale di farmacovigilanza sono state valutate 30.015 le segnalazioni su un totale di 4.118.277 dosi somministrate per tutti i vaccini. Le segnalazioni gravi, per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con le vaccinazioni, corrispondono al 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose somministrata. Mentre il 93,6% delle segnalazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Febbre, cefalee, dolori muscolari e articolari, dolore in sede di, brividi e nausea. Sono gli eventi avversi più(93%) riguardo alla vaccinazione anti-Covid. E' quanto emerge dal secondo Rapporto sulla sorveglianza di questi vaccini, pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa. Complessivamente al 26 febbraio 2021Rete nazionale di farmacovigilanza sono state valutate 30.015 le segnalazioni su un totale di 4.118.277 dosi somministrate per tutti i vaccini. Le segnalazioni gravi, per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con le vaccinazioni, corrispondono al 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose somministrata. Mentre il 93,6%e segnalazioni ...

Advertising

bidark98 : Rosa se la ride perché sa di avere la maglia e la sua strafottenza, almeno per il momento, non può avere effetti in… - IPuntato : @Cambiacasacca Quali sarebbero le cose strane? Gli effetti indesiderati presenti in praticamente ogni farmaco? Io m… - OmegaSlayer : @the_whooligan @atimo13 @SolariPaolo @AleksLepri @Entreri41 @p3r4zzett1 @Prudenza_Le_Mat @ghostofel… - 74_cappe : @Laurabolz Faccio presente a Gesù che non c'è #NessunaCorrelazione fra le bostemie di Laura e la nostra azione poli… - LorenzoAriozzi : #Mattarella vaccinato con #Moderna. Gli effetti indesiderati più diffusi sono dolore nel sito di iniezione (92%) e… -