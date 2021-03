Edilizia scolastica, Bianchi: “Oggi firmo un decreto per sbloccare fondi da oltre 1 miliardo per riqualificazione energetica e sicurezza” [VIDEO] (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Noi non aspettiamo il Recovery Plan, siamo in grado di agire subito con le risorse di questo ministero, Oggi firmo un decreto per assegnare a province e città metropolitane 1 miliardo e 125 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole superiori". L'articolo Edilizia scolastica, Bianchi: “Oggi firmo un decreto per sbloccare fondi da oltre 1 miliardo per riqualificazione energetica e sicurezza” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Noi non aspettiamo il Recovery Plan, siamo in grado di agire subito con le risorse di questo ministero,unper assegnare a province e città metropolitane 1e 125 milioni di euro per la messa indelle scuole superiori". L'articolo: “unperdaper

Advertising

LauraBiffi : RT @Legambiente: ?? LIVE - #EcosistemaScuola 2021 La presentazione del rapporto di Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei… - Anubi_Inpw : RT @Legambiente: ?? LIVE - #EcosistemaScuola 2021 In sette anni meno della metà dei progetti finanziati per l’edilizia scolastica è stato c… - GazzettadellaSp : Edilizia scolastica, Scajola: 'Sbloccati oltre 10 milioni di euro per otto comuni' - orizzontescuola : Edilizia scolastica, Bianchi: “Oggi firmo un decreto per sbloccare fondi da oltre 1 miliardo per riqualificazione e… - ADM_assdemxmi : RT @Legambiente: ?? LIVE - #EcosistemaScuola 2021 La presentazione del rapporto di Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei… -