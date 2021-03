Edilizia e servizi scolastici | ecco i dati di Ecosistema Scuola di Legambiente

(Di mercoledì 10 marzo 2021) In sette anni meno della metà dei progetti finanziati per l’scolastica è stato concluso. Ipresentati oggi in diretta Facebook dacon, alla sua ventesima...

...le amministrazioni si stanno adoperando per renderli più sicuri e sostenibili e garantirea ... di cui l'ultima versione prevede per l'scolastica 6,8 miliardi di euro. "Risorse ...... lavori discolastica e il potenziamento del trasporto pubblico. Non c'è stato nulla di ...giorno di chiusura delle scuole e aiuti economici per chi invece sarà costretto a servirsi di...Il dato è emerso dall’analisi effettuata su un campione di 6.156 edifici,frequentati da circa 1,2 milioni di studenti, fotografata nel rapporto di Legambiente ...In sette anni meno della metà dei progetti finanziati per l’edilizia scolastica è stato concluso. I dati presentati oggi in diretta Facebook da Legambiente con ...