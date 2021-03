Ecco la Pa da riformare nell’accordo governo-sindacati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono sei i punti perla Pubblica amministrazione, in quello che è concretamente un patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale: l’accordo firmato a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, e i leader di Cisl, Cgil e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, e Pierpaolo Bombardieri, stabilisce che “coesione sociale e creazione di buona occupazione saranno i pilastri di ogni riforma e di ogni investimento pubblico” previsti dal recovery plan. Con la firma del patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale “vogliamo mettere le basi per la costruzione di una nuova Italia, partendo dalle intuizioni di Carlo Azeglio Ciampi per avviare un percorso che investa sulle parti sociali, sull’innovazione”. Parola di Renato Brunetta, intervenuto oggi alla alla firma del protocollo a ...