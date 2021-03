Ecco chi è il nuovo amore di Anna Tatangelo: la clamorosa rivelazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un gossip clamoroso piomba oggi, mercoledì 10 marzo, sui siti e sui giornali di settore, sarebbe il rapper napolatano Livio Cori il fidanzato “segreto” di Anna Tatangelo. I dettagli Un gossip clamoroso è piombato nella tarda serata di ieri sui siti di informazione e sulle riviste di settore. A lanciarlo dagli schermi di TV8 durante la diretta di “Ogni Mattina” il gironalista Santo Perrotta. Sarebbe Livio Cori, napoletano dei Quartieri Spagnoli, classe 1990 il fidanzato segreto di Anna Tatangelo. Sempre secondo quanto ha riferito Perrotta sarebbe stato l’ex marito di Anna Tatangelo, il popolare Gigi D’Alessio, la coppia dopo un periodo di riavvicinamento a marzo 2020 si è separata definitivamente, a far conoscere i due. —>>> Ti potrebbe interessare anche ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un gossip clamoroso piomba oggi, mercoledì 10 marzo, sui siti e sui giornali di settore, sarebbe il rapper napolatano Livio Cori il fidanzato “segreto” di. I dettagli Un gossip clamoroso è piombato nella tarda serata di ieri sui siti di informazione e sulle riviste di settore. A lanciarlo dagli schermi di TV8 durante la diretta di “Ogni Mattina” il gironalista Santo Perrotta. Sarebbe Livio Cori, napoletano dei Quartieri Spagnoli, classe 1990 il fidanzato segreto di. Sempre secondo quanto ha riferito Perrotta sarebbe stato l’ex marito di, il popolare Gigi D’Alessio, la coppia dopo un periodo di riavvicinamento a marzo 2020 si è separata definitivamente, a far conoscere i due. —>>> Ti potrebbe interessare anche ...

