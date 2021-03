È Sempre Mezzogiorno | Antonella Clerici ufficializza il gioco anche da cellulare

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel programma Èarriva una inaspettata novità che, però, al pubblico potrebbe risultare banalese non è così quando si parla di un programma a cui si può giocare telefonicamente. È risaputo, infatti, che quando una persona vuole chiamare per i giochi telefonici, lo può fare solo da telefono fisso., però, nella puntata di ieri ha informato i telespettatori che non sarà più così e che si potrà chiamare e giocarechiamando da. “Vi voglio dire, visto che poi giocheremo al telefono, che da oggi, come già vi avevo preannunciato, potrete chiamaredai telefoni cellulari. Quindi prenotatevi, perchédal telefonino si potrà giocare con noi. Evvai” È...