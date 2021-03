È nato “Facciamo Eco”, il nuovo gruppo ecologista di Rossella Muroni (Di mercoledì 10 marzo 2021) È nato “Facciamo Eco-componenti Verdi”, il nuovo gruppo ecologista alla Camera di Rossella Muroni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, ex presidente di Legambiente ed ex deputata di Liberi e Uguali. I primi due aderenti sono i deputati Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti. «Lo consideriamo un passo fondamentale», ha spiegato Muroni durante la presentazione. «Siamo tre deputati che hanno votato la fiducia al governo Draghi, ma ora siamo convinti che serva uno scatto di responsabilità sui temi della transizione ecologica, e non solo, affinché questo non rimanga solo uno slogan». Bisogna fare ecologia, economia, ma sopratutto «bisogna fare eco alle tante voci che rimangono fuori dal Parlamento – spiega Muroni -, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 marzo 2021) ÈEco-componenti Verdi”, ilalla Camera di, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, ex presidente di Legambiente ed ex deputata di Liberi e Uguali. I primi due aderenti sono i deputati Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti. «Lo consideriamo un passo fondamentale», ha spiegatodurante la presentazione. «Siamo tre deputati che hanno votato la fiducia al governo Draghi, ma ora siamo convinti che serva uno scatto di responsabilità sui temi della transizione ecologica, e non solo, affinché questo non rimanga solo uno slogan». Bisogna fare ecologia, economia, ma sopratutto «bisogna fare eco alle tante voci che rimangono fuori dal Parlamento – spiega-, ...

Advertising

JVCKSMOL : RT @supersonico1986: E ve lo dico ora: pregate ogni notte prima di dormire che non vinciamo lo scudetto perchè abbiamo una rabbia sportiva… - Fraboys69 : RT @supersonico1986: E ve lo dico ora: pregate ogni notte prima di dormire che non vinciamo lo scudetto perchè abbiamo una rabbia sportiva… - 51m0_ : RT @supersonico1986: E ve lo dico ora: pregate ogni notte prima di dormire che non vinciamo lo scudetto perchè abbiamo una rabbia sportiva… - PazuDaemon : IL VACCINO mRNA NON PROTEGGE DA NULLA, NON È NATO PER PROTEGGERE DA VIRUS DI ALCUN TIPO! QUINDI PER RIPRENDERCI 'T… - adeplasa : RT @AlzogliOcchi: “Fine della preghiera è ottenere che noi facciamo la volontà di Dio, non che Dio faccia la nostra.” ENZO BIANCHI nato il… -