E' morto Lou Ottens | il rivoluzionario inventore delle musicassette

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - Corriere : Morto Lou Ottens, inventore delle musicassette: ha rivoluzionato la musica - Corriere : Morto Lou Ottens, inventore delle musicassette: ha rivoluzionato la musica - n_piera : RT @HuffPostItalia: Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Lou

E'a 94 anni l ingegnere olandeseOttens , rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute pi di 100 miliardi di esemplari in questi anni. In seguito ...E'a 94 anni l'ingegnere olandeseOttens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. In seguito ...E' morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. Secondo i ...Grazie a lui la musica è diventata più democratica e alla portata di tutti e soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica ...