Draghi: 'Per Recovery investire in nuove professionalità nella Pubblica amministrazione' (Di mercoledì 10 marzo 2021) 'La pandemia e il piano di rilancio e resilienza richiedono nuove professionalità e nuove forme di lavoro'. Lo ha detto il premier Mario Draghi in occasione della firma del Patto per l'innovazione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) 'La pandemia e il piano di rilancio e resilienza richiedonoforme di lavoro'. Lo ha detto il premier Marioin occasione della firma del Patto per l'innovazione del ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Qui il testo integrale del videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della web conference promossa dalla Mi… - riotta : Italia 50enni vaccinati piu' dei 70enni un trend assurdo da ribaltare ora #COVID19 emergenza per governo #Draghi - Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Mario Draghi alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere',… - scheerenberger : RT @MSF_ITALIA: “BASTA OSTRUZIONISMO, i governi sospendano i #monopoli per sconfiggere la pandemia di #Covid19” Il nostro appello al Premie… - DimezzatiS : RT @lvoir: Sbaglio o la @myrtamerlino non sa più che argomenti tirare fuori per dire quanto è bravo e onnipotente Draghi? purtroppo per lor… -