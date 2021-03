Draghi: “Lavoratori e lavoratrici della Pa centrali per una società giusta, ma c’è ancora molto da lavorare” – Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società: se il primo non funziona la società diventa più fragile, più ingiusta. Consideriamo il ruolo centrale delle lavoratrici i e Lavoratori pubblici”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo nella sala verde di Palazzo Chigi alla firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Per poi aggiungere: “La firma di questo patto è un passo avanti, ma resta ancora tanto lavoro da fare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento: se il primo non funziona ladiventa più fragile, più in. Consideriamo il ruolo centrale dellei epubblici”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo nella sala verde di Palazzo Chigi alla firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Per poi aggiungere: “La firma di questo patto è un passo avanti, ma restatanto lavoro da fare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

