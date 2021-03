Dopo le accuse drammatiche | Kate Middleton si presenta in pubblico così | il gesto a Meghan | un altro terremoto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'intervista diMarkle e del principe Harry a Oprah Winfrey è stata unplanetario: epicentro nel Regno Unito, famiglia Reale, ma se ne parla ovunque. Parole epesantissime, quelle di, che ha puntato il dito contro la Corona per razzismo. Intervista non sempre convincente, ma dall'impatto clamoroso. Tanto che la Regina Elisabetta,due giorni di silenzio, ha parlato promettendo che indagherà su quanto detto e aggiungendo chee Harry saranno sempre i benvenuti nella famiglia. Parole di circostanza che celano malumori e tensioni senza precedenti. Molti passaggi, durissimi, anche contro, moglie di William, il cui rapporto consarebbe stato pessimo, irrecuperabile. Da ...

Durante la messa cantata officiata da Oprah Winfrey su CBS, Meghan ha avuto agio di dire ciò che le pareva, lanciando accuse non circostanziate che hanno fortemente suggestionato il pubblico e,... Continua a destare polemica l'intervista rilasciata da Harry e Meghan alla CBS ai microfoni di Oprah Winfrey. I duchi nella bufera, come la Royal Family.