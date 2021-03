Dopo la vittoria sulla Juventus, nessun giornalista ha preso parte alla conferenza di Coinceiçao (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno dei momenti più alti della storia recente del Porto, che ha eliminato la Juventus agli ottavi di Champions League, che però non è interessato quasi a nessuno. I giornalisti, sia portoghesi che italiani, non hanno partecipato alla conferenza stampa post partita di Sergio Conceiçao. Nelle immagini si vede l’allenatore che prende posto, l’addetto stampa chiede se ci siano domande per il tecnico e il silenzio. Dopo pochi istanti, Conceiçao cerca di capire se ci sono media portoghesi collegati; una volta appresa la realtà dei fatti, lascia la sua postazione e se ne va. Porto manager Sergio Conceicao with a contender for the shortest press conference in history pic.twitter.com/0VvPZseMWC — Hayters TV (@HaytersTV) March 10, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno dei momenti più alti della storia recente del Porto, che ha eliminato laagli ottavi di Champions League, che però non è interessato quasi ao. I giornalisti, sia portoghesi che italiani, non hannocipatostampa post partita di Sergio Conceiçao. Nelle immagini si vede l’allenatore che prende posto, l’addetto stampa chiede se ci siano domande per il tecnico e il silenzio.pochi istanti, Conceiçao cerca di capire se ci sono media portoghesi collegati; una volta appresa la realtà dei fatti, lascia la sua postazione e se ne va. Porto manager Sergio Conceicao with a contender for the shortest press conference in history pic.twitter.com/0VvPZseMWC — Hayters TV (@HaytersTV) March 10, 2021 L'articolo ilNapolista.

